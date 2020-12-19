У морському порту на Одещині викрили контрабанду кокаїну вартістю 12 млн доларів

В Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Євросоюзу.
Про це йдеться на сайті МВС.
Наркотики прибули в Україну до “Морського порту Південний” з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.
“Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки “елітного наркотика” мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску “Старокозаче””, – йдеться у повідомленні.
Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”.
Зазначимо, лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну.
Нагадаємо, СБУ затримала учасників угруповання, яке збувало наркотики у 15 областях України. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу.
У жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.
Цього місяця Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.