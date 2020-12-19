У морському порту на Одещині викрили контрабанду кокаїну вартістю 12 млн доларів

Наркотики прибули в Україну з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

В Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті МВС.

Наркотики прибули в Україну до “Морського порту Південний” з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Фото: МВС

“Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки “елітного наркотика” мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску “Старокозаче””, – йдеться у повідомленні.

Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

Фото: МВС

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”.

Зазначимо, лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну.

Нагадаємо, СБУ затримала учасників угруповання, яке збувало наркотики у 15 областях України. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу.

У жовтні в Одесі СБУ вилучила 750 кг психотропу, який використовують терористи "Ісламської держави".На чорному ринку вилучений каптагон оцінюється у понад 30 мільйонів доларів.

Цього місяця Служба безпеки України нейтралізувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів у ЄС та Росію.