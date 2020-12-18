Населення України скоротилося до 41,7 млн осіб

Від початку року українців стало менше на 231,6 тис.

Чисельність населення в Україні станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670,8 тисяч осіб. Від початку року кількість населення скоротилася на 231,6 тис. осіб (0,55%), передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в експрес-випуску Державної служби статистики, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 51 живонароджений.

За даними Держстату, за перші десять місяців поточного року в Україні народилися 247,3 тис. осіб (за той самий період минулого року - 262,3 тис), померли - 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис. дітей віком до 1 року (за той самий період минулого року - 486,8 тис. і 1,9 тис. відповідно).

Крім того, в Україні за цей самий період зафіксовано від'ємний міграційний приріст населення на 6,9 тис. осіб (за перші десять місяців 2019 року - 12 тис.).

Нагадаємо, основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тис., або 46,7%, а в цілому хвороби системи кровообігу стали причинами смерті в 67,4% випадках. Від коронавірусної недуги COVID-19 померло 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%.