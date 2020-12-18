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За два роки в Україні анулювали ліцензії 37 автошкіл

З початку 2020 права отримали 283 тисячі осіб.

Протягом 2019-2020 років в Україні анулювали 37 ліцензій для автошкіл, а водійські права вперше отримали 695 тисяч осіб.

Про це Головний сервісний центр МВС відповів на запит LB.ua.

У МВС відсутня інформація про причини анулювання ліцензій у автошкіл, але воно відбувається у наступних випадках:

  • неусунення закладом у встановлений строк недоліків, через які тимчасово зупиняли дію ліцензії
  • рішення суду щодо порушень, які унеможливлюють виконання програм по навчанню водіїв
  • якщо заклад проводить діяльність у іншому місці, ніж це вказано у документах
  • видача свідоцтва особам, які там навчались фіктивно
  • якщо керівник закладу захотів анулювати ліцензію та припинити офіційну роботу закладу.

Зазначається також, що у 2020 році вперше права отримало 283 тисячі осіб, в той час як у 2019 році - 412 тисяч. Разом з тим, у МВС відсутня інформація щодо кількості громадян, які не змогли здати іспит, необхідний для отримання прав. 

Нагадаємо, Харківська автошкола "Транстур", де отримувала водійські права учасниця ДТП із шістьма загиблими Олена Зайцева, припинила свою діяльність. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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