ОБСЄ зафіксувала 24 "Гради" на Донбасі

В ОБСЄ зазначили, що все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення.

СММ ОБСЄ зафіксувала чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Тернове, а 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ було зафіксовано 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ зазначили, що все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення.

11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об’єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС "Дунай" біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.

В ООС розповіли, що 29 листопада 2020 року неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з’єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних Сил України (за оцінкою – облаштування вогневих позицій) та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп)

"Представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, не зважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній Уряду України території", - додали в ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. На різних ділянках бойовики провокували військових обстрілами впродовж всієї доби.Біля Авдіївки снайпер бойовиків поранив військового.