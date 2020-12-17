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Снайпер бойовиків поранив військовослужбовця ЗСУ біля Авдіївки

Стан військовослужбовця стабільний, він перебуває у свідомості.

Снайпер бойовиків поранив військовослужбовця ЗСУ біля Авдіївки
Фото: facebook.com/backandalive

На Донбасі в районі Авдіївки військовослужбовець однієї з механізованих бригад Збройних Сил України був поранений в результаті снайперського вогню.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки. Стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська група СЦКК у зв’язку з подією негайно задіяла координаційний механізм припинення вогню та направила спеціальну ноту до СММ ОБСЄ. 

Нагадаємо, 4 грудня у районі н.п. Луганське (Світлодарськ) український військовий отримав поранення

Протягом доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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