Окупанти на Донбасі тричі за добу порушили режим "тиші"

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів. Ще одне порушення припинення вогню сталося неподалік Шумів, де ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети.

"Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не становили загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомляють у штабі.

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномета 82-го калібру, підствольного гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, 15 грудня окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь на Донбасі.