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Сапери ДСНС завершили перший етап з розмінування території поблизу Гнутового

Обстежено понад 1,5 тис. кв. м території, знищено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Сапери ДСНС завершили перший етап з розмінування території поблизу Гнутового
Фото: dn.dsns.gov.ua

У Донецькій області піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили перший етап з розмінування території поблизу населеного пункту Гнутове.

Про це інформує пресцентр обласного управління ДСНС.

"У рамках реалізації спільного проєкту ДСНС та Представництва "The HALO Trust" в Україні "Гуманітарна піротехнічна діяльність на Сході України" у період з 9 листопада до 16 грудня піротехнічні підрозділи ДСНС були залучені до виконання робіт з розмінування потенційно небезпечного поля загальною площею 12,8 га у районі с. Гнутове Донецької області", - йдеться у повідомленні.

До проведення робіт з розмінування були залучені піротехніки з чотирьох областей України: представники головного управління ДСНС України у Донецькій області, головного управління ДСНС України у Рівненській області, міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Зазначається, що у період активних бойових дій ця територія була замінована та неодноразово обстрілювалася. Тому демінери у першу чергу шукають нерозірвані міни та залишки вибухонебезпечних предметів.

У результаті проведених робіт було обстежено 1578 кв. м території, вилучено та знищено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів. На початку наступного року, за сприятливих погодних умов, піротехніки ДСНС продовжать обстеження території.

Раніше повідомляли, що через російську агресію 21 тис. кв. км території Донбасу та Криму забруднено мінами.

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