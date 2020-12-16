Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.

Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз правоохоронці встановлюють причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у жовтні на Рівненщині СБУ виявила замаскований схрон з гранатами і вибухівкою.Правоохоронці вилучили 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами та майже 1 тисячу набоїв різного калібру.