Ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали медикам.

Ввечері 15 грудня у Святошинському районі столиці сталася пожежа в двоповерховій адміністративній будівлі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 грудня о 22:11 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: проспект Академіка Палладіна 46/2, що у Святошинському районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши, вогнеборці встановили загоряння на другому поверсі оремо розташованої двоповерхової адміністративної будівлі на площі 70 м кв", - йдеться у повідомленні.

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю джерел води на території, тому рятувальникам доводилося постійно здійснювати підвоз.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Пожежу було локалізовано о 23:20 та ліквідовано - о 23:29.

Внаслідок пожежі загинуло двоє людей, ще одного потерпілого вогнеборці врятували та передали медикам.

На місці події працювало шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 12 грудня у Шевченківському районі Києва горіло кафе, що заходиться в прибудові до готелю.