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На кордоні з Росією затримали 71-річну жінку з двома пляшками наркотиків

Під час пояснень жінка заявляла, що нібито не знала, що переносить.

Фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією українські прикордонники затримали 71-річну жінку, яка намагалася приховати за пазухою дві пляшки наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Спочатку на громадянку України, яка йшла пішки до Росії, відбулося спрацювання прикордонного службового собаки, натренованого на пошук наркотиків. В ході подальшої перевірки жінка усіляко намагалась відволікти собаку підставляючи сумку. Однак у ній нічого правоохоронці не виявили. Згодом під верхнім одягом українки, а саме у внутрішніх кишенях кофти, було знайдено дві невеликі пляшки з 430 грамами речовини, яка, скоріш за все, є наркотичною", - йдеться у повідомленні.

Під час пояснень жінка заявляла, що нібито не знала, що переносить, зазначили у ДПСУ.

Наразі громадянку України 1949 року народження разом з виявленою речовиною передано співробітникам правоохоронних органів. Триває експертиза.

Нагадаємо, 14 грудня Служба безпеки України заблокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні "прибутки" від збуту наркотиків у різних регіонах України.

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