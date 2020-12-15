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Швеція рекордно збільшує видатки на оборону через Росію

Це найбільше збільшення бюджету на оборону в Швеції за останні 70 років.

Швеція рекордно збільшує видатки на оборону через Росію

Парламент Швеції підтримав збільшення оборонного бюджету на 2021-2025 роки на 40% через зростання напруженості в регіоні, зокрема, через Росію і її військові можливості.

Про це повідомляє Associated Press.

Передбачається, що обсяг бюджету до 2025 року досягне 89 млрд крон ($10,6 млрд). Це найбільше збільшення бюджету на оборону в Швеції за останні 70 років.

"Є багато підстав припускати, що військовий потенціал Росії в абсолютному вираженні буде рости протягом наступного десятирічного періоду", - йдеться в ухваленому плані бюджету.

План передбачає збільшення чисельності військових збройних сил Швеції з 55 тис. до 90 тис. до 2030 року та відновлення кількох розформованих полків. Планується також збільшити кількість призовників до 8 тис. щорічно, це  вдвічі більше, ніж в 2019 році. Пропонується також провести модернізацію озброєння.

Швеція на сьогодні витрачає на оборону 1,1% ВВП.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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