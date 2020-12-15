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Pinterest заплатив $20 мільйонів через гендерну дискримінацію

Компанія виплатила кошти за позовом колишньої операційної директорки Франсуази Броугер.

Pinterest заплатив $20 мільйонів через гендерну дискримінацію
Фото: EPA/UPG

Сервіс Pinterest виплатив 20 мільйонів доларів задля врегулювання судового позову про гендерну дискримінацію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія виплатила кошти за позовом колишньої операційної директорки Франсуази Броугер.

У Pinterest заявили, що сторони змогли в підсумку досягти мирного рішення у цій справі.

"Франсуаза вітає кроки, на які пішов Pinterest для покращення умов праці. Вона задоволена тим, що компанія прагне до побудови культури, яка дозволить усім співробітникам відчувати підтримку та причетність", - йдеться в заяві сторін.

У серпні Броугер звинуватила керівництво компанії Pinterest у гендерній дискримінації. Вона скаржилася, що її заробітна плата нижча, ніж у колег-чоловіків. Її намір судитися підтримали ще дві співробітниці. За словами цих жінок, їх спроби обговорити згадані питання у відділі кадрів компанії були проігноровані.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах. Уряд Франції наклав штраф після того, як з'ясувалося, що жінки отримали 11 з 16 постів директорів і заступників директора у раді у 2018 році.Відповідно до законів Франції, національні урядові відомства і місцеві ради повинні гарантувати, що жодна зі статей не отримує понад 60% високопоставлених призначень у будь-який конкретний рік.

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