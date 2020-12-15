Канада почала масову вакцинацію від COVID-19

У Канаді розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусної недуги COVID-19. Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримали літня жінка, що потребує тривалого догляду, та працівниця будинку для людей похилого віку в Торонто, провінція Онтаріо, повідомляє Global News.

Доглядальниця Аніта Кіданжен була однією з п’яти працівників будинку для літніх, яких сьогодні одними з перших провакцинували у країні.

Однак перші щеплення були зроблені в Квебеку та Торонто з інтервалом у півгодини, і це створило певну плутанину щодо того, яка з провінцій почала вакцинацію першою. Зрештою з’ясували, що все ж першим був Квебек. Там вакцину отримала мешканка, що потребує тривалого догляду - 89-річна Гізель Левеск.

На початку грудня повідомляли, що Канада замовила вакцини від ковіду вчетверо більше, ніж кількість населення країни. Також Канада веде переговори про надання вакцини країнам з більш низьким рівнем доходів.

Першою у світі почала вакцинувати від коронавірусу Великобританія. 8 грудня першою вакциною Pfizer BioNTech від COVID-19 щепили 90-річну британку Маргарет Кінан. Першим щепленим чоловіком у Британії став 81-річний Вільям Шекспір.

Учора масову вакцинацію від коронавірусу розпочали у США.

Мінфін гарантував медичному комітету Ради гроші на безоплатну вакцинацію всіх українців.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.