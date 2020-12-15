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Нідерланди запровадили локдаун на п’ять тижнів

Більше двох осіб заборонено збиратися навіть удома.

Нідерланди запровадили локдаун на п’ять тижнів
Прем’р-міністр Нідерландів Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну щонайменше на п’ять тижнів  - з 15 грудня до 19 січня. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом", - наголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Заходи, докладно описані в телезверненні прем’єра у прямому ефірі, включають заборону збиратися у групи понад дві особи, в тому числі і вдома. Виняток буде зроблено на три дні перед Різдвом, коли дозволять збиратися втрьох.

Людям також порадили залишатися вдома, не їздити на роботу і якомога ретельніше уникати контактів з іншими.

Відповідно до рішення уряду, з 15 грудня всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи - до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

Станом на ранок 15 грудня в Нідерландах зафіксовано майже 622 тисячі інфікованих коронавірусом і понад 10 тисяч летальних випадків. Нідерланди перебувають на 20-му місці за кількістю заражень COVID-19 у світі.

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