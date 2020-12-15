Танкер в порту Саудівської Аравії протаранив човен з вибухівкою

Раніше судноплавна компанія Hafnia повідомила, що її танкер BW Rhine зазнав атаки з боку "зовнішнього джерела".

Саудівська Аравія повідомила, що нафтовий танкер, який стояв на якорі біля терміналу в Джидді, протаранив навантажений вибухівкою човен.

Про це повідомили державні ЗМІ Саудівської Аравії з посиланням на представника міністерства енергетики країни, повідомляє Reuters.

Раніше судноплавна компанія Hafnia повідомила, що її танкер BW Rhine зазнав атаки з боку "зовнішнього джерела" після розвантаження в порту Джидда. У компанії зазначили, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, однак на судні сталася пожежа, яку загасив екіпаж. В результаті атаки були пошкоджені частини корпусу судна.

Представник міністерства енергетики Саудівської Аравії в заяві не вказав назву судна і не назвав, хто стояв за атакою. При цьому у заяві інцидент названий терористичною атакою.

Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив Reuters, що Сполучені Штати не мають точної інформації про те, хто несе відповідальність за інцидент. Втім початкові підозри впали на хуситів, які стоять за декількома атаками, які сталися раніше.

Судно BW Rhine - танкер під прапором Сінгапуру, що здатен перевозити 60 000-80 000 тонн легких і середніх дистилятів нафтопродуктів.

Згідно з наявними даними, 6 грудня танкер завантажив близько 60 000 тон бензину у порту Янбу. Згідно з проектом, зараз судно заповнене на 84%. Витоку нафтопродуктів з судна не зафіксовано.

Нагадаємо, 24 жовтня у Керченській протоці стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов", який йшов під російським прапором. На танкері, який прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, сталася пожежа.