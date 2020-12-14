Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
ГоловнаСвіт

У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав

Від коронавірусу помер прем'єр-міністр Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні.

У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав
Амброуз Дламіні
Фото: Wikimedia

У світі зафіксували перший випадок смерті від коронавірусної недуги серед лідерів держав. Першою жертвою COVID-19 став прем'єр-міністр африканської держави Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні, пише Daily Mail.

У 52-річного політика коронавірусну хворобу виявили ще в середині листопада, однак тоді заявлялося, що ніяких симптомів захворювання у нього не спостерігається і він почувається добре. На початку грудня стан Дламіні різко погіршився, і його були змушені доставити в лікарню в сусідній ПАР.

Там політик провів близько двох тижнів, після чого помер.

Дламіні народився в 1968 році в центральній частині Есватіні, яка тоді мала назву Свазіленд. Тривалий час працював у банківських структурах. Пост глави уряду країни займав з жовтня 2018 року.

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на 14 грудня у Верховній Раді на коронавірус перехворіли понад 200 працівників і 128 народних депутатів. Досі хворіє 21 нардеп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також