У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав

У світі зафіксували перший випадок смерті від коронавірусної недуги серед лідерів держав. Першою жертвою COVID-19 став прем'єр-міністр африканської держави Есватіні Мандвуло Амброуз Дламіні, пише Daily Mail.

У 52-річного політика коронавірусну хворобу виявили ще в середині листопада, однак тоді заявлялося, що ніяких симптомів захворювання у нього не спостерігається і він почувається добре. На початку грудня стан Дламіні різко погіршився, і його були змушені доставити в лікарню в сусідній ПАР.

Там політик провів близько двох тижнів, після чого помер.

Дламіні народився в 1968 році в центральній частині Есватіні, яка тоді мала назву Свазіленд. Тривалий час працював у банківських структурах. Пост глави уряду країни займав з жовтня 2018 року.

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на 14 грудня у Верховній Раді на коронавірус перехворіли понад 200 працівників і 128 народних депутатів. Досі хворіє 21 нардеп.