Вибори президента США: сьогодні стартує голосування Колегії виборників

Сьогодні, 14 грудня, у США стартує голосування Колегії виборників, яке має закріпити результати голосування на виборах президента Сполучених Штатів Америки від 3 листопада.

Воно розпочнеться о 17 годині за київським часом. Кожен штат голосуватиме окремо, більшість з них вестимуть прямі трансляції. У тих штатах, де переміг кандидат від демократів, голосуватимуть виборники від цієї партії, і навпаки, пише CNN.

Виборники – це люди, котрі були відібрані партіями або керівництвом партійних осередків у штатах. Усього їх 538, а кількість вибірників від штату залежить від числа його представників у Конгресі. У більшості штатів виборники зобов'язані віддати свої голоси за того з кандидатів, хто лідирує за результатами голосування людей в цьому штаті. Таких штатів 29 з 50. Про є й ті, хто не зобов'язаний робити це. За попередніми прогнозами, кандидат від Демократів Джо Байден отримає 306 голосів, а чинний президент Дональд Трамп – 232.

Найчастіше до колегії виборників включають активістів, меценатів, близьких до кандидатів осіб.

На виборах 2016 року сім виборників проголосували не за кандидатів від своїх партій. Втім зараз, вважають у NYT, вірогідність того, що виборники вирішать підтримати чинного главу Білого дому, а не Джо Байдена, фактично дорівнює нулю.

Після закінчення голосування колегії виборників вони мають підписати сертифікати з результатами. До них додається довідка від канцелярї губернатора з вказанням загальної кількості голосів штату. Усе це відправлять віцепрезиденту Майку Пенсу. Рішення голосування має затвердити і Конгрес, і Сенат. Це, як очікується, відбудеться на початку січня.

У листопаді президент США Дональд Трамп уперше пообіцяв, що залишить Білий дім в разі, якщо колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Він додав, що з цим буде важко погодитися, адже йому відомо про "масове шахрайство". При цьому він стверджував, що обрання Байдена колегією буде помилкою, "тому що вибори були фальсифікацією".

Втім генеральний прокурор США за результатами розслідувань повідомив, що правоохоронці не виявили серйозних порушень виборчого процесу