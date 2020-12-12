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Верховний суд США відхилив заяву Техасу про перегляд результатів виборів у чотирьох ключових штатах

Судді відмовилися дозволити Техасу подати позов, щоб оскаржити перемоги Байдена в Пенсільванії, Джорджії, Мічигані і Вісконсині.

Верховний суд США відхилив заяву Техасу про перегляд результатів виборів у чотирьох ключових штатах
Верховний Суд США
Фото: adn.com

Верховний Суд США практично одноголосно відхилив заяву штату Техас і президента США Дональда Трампа про анулювання результатів президентських виборів в чотирьох ключових штатах.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це може стати “смертельним вироком для спроб повалити перемогу обраного президента Джо Байдена”.

“Судді відмовилися дозволити Техасу подати позов, щоб оскаржити перемоги Байдена в Пенсільванії, Джорджії, Мічигані і Вісконсині. Наказ дозволяє цим штатам віддати свої голоси за Байдена в Колегії вибірників в понеділок”, – йдеться у повідомленні.

“Техас не продемонстрував визнаного в судовому порядку інтересу до того, як інший штат проводить свої вибори”, – зазначено у рішенні Верховного Суду.

Нагадаємо, 17 штатів США доєдналися до заяви Техасу до Верховного Суду США щодо скасування результатів президентських виборів.

Остаточні результати виборів стануть відомі вже у понеділок, 14 грудня після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Трамп іще перед виборами заявляв, що збирається оскаржувати результати виборів у Верховному суді. Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента. Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня. 

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