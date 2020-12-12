Порошенко подякував США за надання безпекової допомоги

"Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони".

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету, який передбачає військову допомогу Україні.

Зокрема, він подякував співзасновнику та співголові Групи підтримки України в Сенаті США сенатору-республіканцю Роберту Потрману. Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

"Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно із збільшенням підтримки летальною зброєю", – зазначив він.

На думку політика, це рішення є вірним кроком на шляху боротьби з російською агресією.

"Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що у п'ятницю Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".