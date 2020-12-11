​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
ГоловнаПолітика

У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради

Мер Харкова знаходиться у лікарні в Німеччині.

У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Фото: Макс Левин

У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні у Німеччині, погіршилося самопочуття.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

За його словами, Кернес перебуває на гемодіалізі.

"На сьогодні у нього дві нирки непрацюючі. Я не знаю, чи сьогодні, чи вчора [відмовила друга нирка]. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарні не дають жодних з приводу роботи нирок", - сказав Сидоренко.

Нагадаємо, з 9 вересня Кернес знаходиться на лікарняному, а з 16 вересня - на лікуванні в Німеччині через COVID-19 і викликані вірусом ускладнення. У листопаді у мерії повідомили, що Кернес одужує і доліковує захворювання легень, які були вражені на 70%. Про ниркову недостатність не повідомляли. За словами його друга Павла Фукса, він планував бути у Харкові 30 грудня.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

9 грудня відбулась перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також