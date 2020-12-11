У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради

У Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні у Німеччині, погіршилося самопочуття.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

За його словами, Кернес перебуває на гемодіалізі.

"На сьогодні у нього дві нирки непрацюючі. Я не знаю, чи сьогодні, чи вчора [відмовила друга нирка]. Він на гемодіалізі. Прогнозів лікарні не дають жодних з приводу роботи нирок", - сказав Сидоренко.

Нагадаємо, з 9 вересня Кернес знаходиться на лікарняному, а з 16 вересня - на лікуванні в Німеччині через COVID-19 і викликані вірусом ускладнення. У листопаді у мерії повідомили, що Кернес одужує і доліковує захворювання легень, які були вражені на 70%. Про ниркову недостатність не повідомляли. За словами його друга Павла Фукса, він планував бути у Харкові 30 грудня.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

9 грудня відбулась перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.