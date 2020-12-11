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Помер ексголова Тернопільської ОДА Коломийчук

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Помер ексголова Тернопільської ОДА Коломийчук

11 грудня помер Василь Коломийчук, який очолював Тернопільську обласну держадміністрацію в 1999-2002 роках.

Про його смерть у фейсбуці повідомила журналістка Галина Юрса.

"Сумна звістка. Сьогодні після важкої хвороби помер Василь Степанович Коломийчук - український господарник, громадський діяч, академік Академії економічних наук та Академії економічної кібернетики", - повідомила вона.

Як повідомляють ЗМІ, причиною смерті стало онкологічне захворювання. Василеві Коломийчуку було 69 років.

Коломийчук - доктор економічних наук (2000), академік Академії економічних наук (1998), академік Академії економічної кібернетики (1999), Заслужений економіст України.

У 2002-2010 роках був начальником головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

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