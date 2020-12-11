МЗС розглядає продовження санкцій проти РФ як сигнал підтримки зусиль України в ТКГ і ”нормандському форматі” Євросоюзом

В МЗС вважають, що у разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені.

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій щодо РФ на наступні шість місяців.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що в умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх Мінських домовленостей консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді санкцій є принципово важливим.

"У разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені", - додали в міністерстві.

Зокрема, санкції передбачають такі заборони:

обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС.

накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю.

запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ.

обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.

Нагадаємо, вчора глави держав і урядів країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі дали політичну згоду на продовження економічних санкцій відносно РФ у зв'язку з окупацією Криму та агресією на Сході України.Європейські лідери констатували, що прогресу в імплементації мінських домовленостей не відбулося, тому санкції проти Росії підлягають продовженню.

У червні посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені після початку тимчасової окупації Криму.

У жовтні ЄС на рік продовжив санкції проти росіян через отруєння Скрипалів. Обмежувальні заходи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.