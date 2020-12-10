Зеленський привітав юдеїв з Ханукою

Цьогоріч святкування Хануки припадає на період з 10 по 18 грудня.

Президент Володимир Зеленський привітав усіх юдеїв зі святом Хануки.

"Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари", - написав глава держави у твіттері.

Щасливої Хануки 🕎, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари. pic.twitter.com/NBsyrOfcSm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2020

Ханука - одне з найбільших єврейських свят, починається 25 числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Цьогоріч ці дні припадають на період з 10 по 18 грудня.

У це свято іудеї згадують про звільнення й очищення Єрусалимського храму в другому столітті до нашої ери.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Відповідний указ № 303/2020 голова держави підписав 30 липня 2020 року.

Нагадаємо, що створення закону про державні свята входить у план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2020 рік.

Востаннє впорядкувати свята в Україні намагалися 2017 року, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроєкт. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій".

Релігійні свята в цьому законопроєкті належали до "традиційних" поруч із такими, як Новий рік, День матері, День батька.