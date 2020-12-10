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67 кандидатів стали депутатами з результатом 0 голосів, - рух "Чесно"

Це стало можливим тому, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій.

67 кандидатів стали депутатами з результатом 0 голосів, - рух "Чесно"
Фото: EPA/UPG

67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але обралися в ради місцевого рівня.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Це стало можливим тому, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. Кожен другий "нульовий" депутат - представник "Опозиційної платформи - За життя". "Нульових" депутатів немає лише в обласних радах і районних радах у місті.

Рекордсменами з кількості "нульових" депутатів у районних і міських радах стали Луганська і Донецька області. Найбільше їх виявилося серед представників партії "Опозиційна платформа - За життя" - 31.

Найбільша кількість "нульових" депутатів пройшла у Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині - 20 із 54.

"ОПЗЖ" набрала 44% голосів і за рахунок рейтингу провела в раду 24 депутата, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів. 

Партія "Наш край" перемогла з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких п’ять депутатів набрали нуль голосів.

Зазначимо, що що першим номером "Нашого краю" в райраді є Сергій Володимирович Шахов - повний тезка нардепа Сергія Шахова, лідера партії "Наш край". Щоправда, Сергій Шахов з цієї райради 1978 року народження і працює фітнес-тренером у центрі Sport-spa, а проживає в Києві, а не у Сєвєродонецьку. 

Також у списку "Нашого краю" є новообраний депутат Ярослав Вельможний - син депутата Сергія Вельможного (група "Довіра"), 1999 року. Він тимчасово не працює, а проживає в Києві. Ярослав Вельможний набрав 887 голосів (або майже 230% квоти). Його обрали в окрузі № 6 райради. Вельможний-старший до обрання був помічником нардепа Шахова.

По одному "нульовому" депутату провели партії "Опозиційний блок" і "Слуга народу".

На другому місці Новогродівська міська рада у Донецькій області, де 15 із 26 необхідних депутатів теж набрали нуль голосів: третина - п’ятеро обраних депутатів - є представниками ОПЗЖ, троє - з Партії захисників Вітчизни, по двоє - зі "Слуги народу" і "Опоблоку", по одному депутату з "Української стратегії Гройсмана" (отримали 7,7% голосів, тобто два мандати) і партії "Наш край".

На третьому місці Щастинська райрада на Луганщині, де обрали 9 із 38 депутатів з нулями. На четвертому - Волноваська райрада, де таких депутатів виявилося семеро (п’ятеро з ОПЗЖ і двоє з партії "За майбутнє"). У Волноваській райраді також є сімейне подружжя - двоє депутатів групи "За майбутнє" Вервейко Іван Дмитрович і Вервейко Валентина Валеріївна.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування за поправки з квотою у 5% (це були б справді відкриті списки) і 50%, авторами якої виступали нардепи фракції ОПЗЖ. Відтак автоматично залишилася компромісна квота у 25%. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ольга Айвазовська: "Відкриті списки у новому кодексі не настільки відкриті, як очікувало суспільство".

Також про нововведення на місцевих виборах читайте в матеріалі "Нові правила гри на місцевих виборах".

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