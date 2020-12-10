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Волинська облрада висловила недовіру голові ОДА

Депутати хотіли заслухати звіт Погуляйка, але на сесію він не прийшов.

Волинська облрада висловила недовіру голові ОДА
Фото: volynnews.com

Депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської облдержадміністрації Юрію Погуляйку.

Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради. За висловлення недовіри Юрію Погуляйку проголосували 49 депутатів, проти - 4, утрималися - 4, повідомляє "ВолиньPost".

На сесії депутати мали намір заслухати звіт голови облдержадміністрації, але він не прийшов. Депутати визнали роботу Погуляйка незадовільною.

"Окрім того, голова Волиньради Григорій Недопад направить це рішення президентові України Володимиру Зеленському", - йдеться у повідомленні.

Напередодні сесії голова ОДА заявив, що на засідання сесії облради його не запросили. Погуляйко зазначив, що прозвітує перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня-лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів.

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка головою Волинської ОДА на початку грудня 2019-го. Раніше Погуляйко був першим заступником голови Луганської ОДА.

Також він займав кілька рядових і керівних посад в органах МВС Миколаївської, Чернігівської, Луганської та Дніпропетровської областей. Останнє місце роботи до призначення заступником голови Луганської ОДА - служба в податковій міліції в Донецькій області.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента ухвалили рішення про масову ротацію голів ОДА.

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