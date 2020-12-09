​Зеленський просить Раду не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків Венеціанської комісії

Президент Володимир Зеленський просить депутатів Верховної Ради не розглядати його законопроєкт для перезавантаження Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Законопроект, який був ініційований президентом для перезавантаження КСУ, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями КСУ системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення", - йдеться у повідомленні.

В ОП очікують висновків Венеціанської комісії наприкінці поточного тижня.

Також зазначається, що у Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з конституційної кризи.

"Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

25 листопада президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Зокрема, президент звернувся із проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання. Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.