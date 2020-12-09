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Порошенко: хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією

Експрезидент запропонував свій план для забезпечення миру.

Порошенко: хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував свій план для забезпечення миру на Донбасі. У своєму відеозверненні він наголосив, що влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіху на антикорупційному фронті та економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору.

«Пропоную таку філософію руху до миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

  • По-перше, відновлення роботи над «дорожньою картою» імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу «спершу безпека».
  • По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.
  • По-трете, розміщення «блакитних шоломів» ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.
  • По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.
  • По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.
  • По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі», – зазначає Петро Порошенко.

Він застеріг, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

«На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів», – зазначає Петро Порошенко.

Він наголосив, що ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути «червоні лінії».

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