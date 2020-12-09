Кабмін сьогодні розглядатиме повернення Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА

Погодження його кандидатури є в порядку денному засідання уряду.

Кабінет міністрів України на засіданні 9 грудня розглядатиме питання погодження Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА.

Він уже займав цю посаду протягом березня 2015-червня 2019 року. Погодження кандидатури Резніченка є в переліку кадрових питань, запропонованих для розгляду урядом, повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Ніколов.

Також міністри розглядатимуть звільнення нинішнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

У вересні 2020 звільнений указом президента Володимира Зеленського очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко приєднався до партії "Пропозиція", відомої також як "партія мерів".

Валентин Резніченко був першим номером у списку від партії в Дніпропетровську обласну раду.

Резніченко був призначений главою Дніпропетровської ОДА президентом Петром Порошенком. Він замінив на цій посаді Ігоря Коломойського, которого Порошенко звільнив через рік після призначення.