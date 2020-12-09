Зеленський про "нормандський формат": "Я знаю, ми зможемо"

Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".
Таку заяву МЗС оприлюднило з нагоди річниці Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату".
"Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.
В МЗС зазначили, що виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на українському Донбасі.
"Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування та здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращання загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту. Зазначені ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони", - додали в МЗС.
В міністерстві зауважили, що через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.
"Натомість, ми бачимо продовження обмежень на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, зокрема у свободі пересування та безпечному і безперешкодному доступі міжнародних організацій, насамперед Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на всій території України з метою повного виконання свого мандата, зокрема доступу до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться в заяві МЗС.
Україна також підтвердила свою готовність надалі працювати в рамках "Нормандського формату".
Разомм з тим, президент України Володимир Зеленський теж прокоментував річницю Паризького саміту.
"Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо", - написав глава держави.
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки". Тоді вдалося досягнути таких домовленостей:
- Про розведення сил і засобів ще в трьох населених пунктах на лінії розмежування за прикладом пілотних Станиці Луганської, Золотого і Петровського.
- Про повне припинення вогню до кінця поточного року. Важлива зміна (про що сказав президент Зеленський) - визначення чітких термінів виконання цього пункту.
- Обмін за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.
- Крім усього іншого, сторони домовилися про розширення мандата наглядової місії ОБСЄ. Тепер її представники будуть працювати в форматі 24/7. Також обумовлено проведення робіт з розмінування територій на Донбасі.
- Про продовження на рік дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
- Про імплементацію "формули Штайнмайера" в українське законодавство.
25 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що ініціюватиме нову зустріч у "нормандському форматі" до кінця цього року.
11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.