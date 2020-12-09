Зеленський про "нормандський формат": "Я знаю, ми зможемо"

Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".

Таку заяву МЗС оприлюднило з нагоди річниці Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату".

"Закликаємо Російську Федерацію вжити всіх належних кроків для продовження роботи згаданих форматів задля виконання всіх рішень, прийнятих на рівні лідерів чотирьох країн, а також здійснити реальні кроки з врегулювання збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

В МЗС зазначили, що виконання домовленостей лідерів Н4, як й усього пакету Мінських домовленостей, залишаються для України основою політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та відновлення миру на українському Донбасі.

"Українська сторона внесла важливі ініціативи з подальшого розведення сил та засобів і продовження процесу розмінування та здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталого безпекового середовища і покращання загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту. Зазначені ініціативи України, як і пропозиції щодо активізації наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб, відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування для полегшення становища мирних мешканців дотепер залишаються без належної реакції російської сторони", - додали в МЗС.

В міністерстві зауважили, що через штучне блокування роботи ТКГ на політичному треку відсутнє просування в обговоренні робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

"Натомість, ми бачимо продовження обмежень на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, зокрема у свободі пересування та безпечному і безперешкодному доступі міжнародних організацій, насамперед Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на всій території України з метою повного виконання свого мандата, зокрема доступу до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться в заяві МЗС.

Україна також підтвердила свою готовність надалі працювати в рамках "Нормандського формату".

Разомм з тим, президент України Володимир Зеленський теж прокоментував річницю Паризького саміту.

"Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо", - написав глава держави.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки". Тоді вдалося досягнути таких домовленостей:

Про розведення сил і засобів ще в трьох населених пунктах на лінії розмежування за прикладом пілотних Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Про повне припинення вогню до кінця поточного року. Важлива зміна (про що сказав президент Зеленський) - визначення чітких термінів виконання цього пункту.

Обмін за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Крім усього іншого, сторони домовилися про розширення мандата наглядової місії ОБСЄ. Тепер її представники будуть працювати в форматі 24/7. Також обумовлено проведення робіт з розмінування територій на Донбасі.

Про продовження на рік дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про імплементацію "формули Штайнмайера" в українське законодавство.

25 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що ініціюватиме нову зустріч у "нормандському форматі" до кінця цього року.

11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.