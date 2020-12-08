Названо дату проведення в Брюсселі засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Україна та Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС за фізичної участі делегацій у Брюсселі 11 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 8 грудня під час онлайн-зустрічі обговорив із високим представником ЄС, віце-президентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем та комісаром Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї ключові питання порядку денного відносин Україна-ЄС. Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі прем'єр-міністр запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції у ланцюжки виробництва і постачання продукції.

"Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію - є нашою дорожньою картою реформ", - зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль висловив сподівання, що під час 7-го засідання Ради асоціації буде обговорено пріоритетні напрями взаємодії і сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

"Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна-ЄС, багато з яких, за його словами, є досить амбітними й комплексними.

Сторони також домовилися докласти зусиль для укладення Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.

Нагадаємо, в листопаді Комітет Європарламенту із закордонних справ ухвалив доповідь щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати невдоволені браком прогресу в судовій реформі та протидії впливу олігархів.

Раніше в листопаді в ЄС закликали Україну навести порядок в антикорупційній роботі.