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Міноборони запропонувало журналісту Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій"

Зазначається, що це можуть бути напрямки озброєння чи логістики.

Міноборони запропонувало журналісту Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій"
Юрій Бутусов
Фото: 24tv.ua

Міністерство оборони пропонує головному редактору видання "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських посад.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Масштаби суспільної уваги до реформ у сфері оборони відповідають масштабам цих змін. Масштаби критики процесів Міністерства оборони зіставні з масштабами цих процесів. Одним з найбезкомпромісніших експертів щодо Міністерства оборони України є Юрій Бутусов. Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості. Коли мова про конструктивну позицію - це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику", - йдеться в повідомленні.

Тому Міноборони пропонує Бутусову "зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Зазначається, що це можуть бути напрямки озброєння чи логістики.

Нагадаємо, 3 грудня співробітники СБУ провели обшуки у приміщеннях ДК "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт". У спецслужбі потім повідомили, що одним із епізодів провадження є дослідження інформації, опублікованої "Цензор.Нет" 5 серпня 2020 року в статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери «Укроборонпрому» вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь".

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