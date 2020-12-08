​Прокуратура завершила розслідування щодо одного з виконавців вбивства журналіста Сергієнко під час Майдану

Підозрюваний разом із ще п’ятьма особами перебуває на лаві підсудних, двоє осіб – в розшуку.

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування стосовно одного з виконавців викрадення та вбивства активіста та учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" - журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у складі злочинного угруповання брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві Сергієнка. Як повідомлялося, активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

"На даний час підозрюваний разом із ще п’ятьма особами перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, двоє осіб – в розшуку", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, журналіста Василя Сергієнка вбили в 2014 році. 4 квітня 2014 року його викрали в Корсунь-Шевченківському, пізніше його вбили, а тіло сховали в лісі.

У 2017 році в Україні заснували конкурс журналістських розслідувань імені Василя Сергієнка.