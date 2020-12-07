Невідомі повідомили про мінування Хмельницької облради, проте депутати встигли оголосити нового голову

Очолювати Хмельницьку облраду буде Віолетта Лабазюк ("За майбутнє"). Про це стало відомо зі стріму нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва.
У зв'язку з необхідністю перевірки приміщення на наявність небезпечних предметів у засіданні ради оголосили годинну перерву. Всі евакуюються.
Віолетта Лабазюк є бенефіціарним власником ГО "Завжди поруч! Хмельниччина". Є дружиною народного депутата Сергія Лабазюка від "За майбутнє".
7 грудня має відбутися перше повноцінне засідання Хмельницької облради. Загальний склад новообраної обласної ради – 64 депутати.