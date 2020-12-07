Загиблих та постраждалих немає.

В Одеській області вранці 7 грудня сталася пожежа на території бази відпочинку.

Пресцентр обласного управління ДСНС інформує, що повідомлення про загоряння на території бази відпочинку “Чорноморські зорі” у Затоці надійшло о 05:37.

О 06:25 вогнеборці пожежу локалізували та о 07:10 - ліквідували на площі 500 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 21 чоловік особового складу.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

Фото: facebook.com/DSNSODE

"База сезонного типу. Ймовірна причина пожежі - занесення джерела запалювання. Збиток - встановлюється", - зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня у Затоці горіли дві бази відпочинку. Продуктами горіння отруївся відпочивальник, але після огляду лікарів він відмовився від госпіталізації.

Торік у лютому в Затоці вночі згоріли близько 20 будівель двох баз відпочинку.