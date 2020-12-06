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У Кривому Розі пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом, - ОПОРА

У місті проходить другий тур виборів міського голови.

У Кривому Розі, де відбувається другий тур виборів міського голови, літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка.

Фото: ОПОРА

Члени ДВК не видали їй бюлетень для голосування, а поліцейський роз’яснив причини відмови. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

"Літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю №121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом", - сказано в повідомленні.

Фото: ОПОРА

В ОПОРІ нагадали, що відповідно до п. 1 та 2 ч. 1, ч. 6 ст. 8 Виборчого кодексу України підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах є 1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки); 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

Спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” зафіксували порушення під час голосування. Зокрема, до виборчих дільниць невідомі підвозили літніх людей і члени кількох комісій дозволили проголосувати виборцям без паспортів.

Як повідомляли, станом на 15:00 до поліції Кривого Рогу надійшло 20 повідомлень про порушення під час виборів.

Станом на 16:00 явка виборців у Кривому Розі склала 28%.

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