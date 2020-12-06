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Зеленський: не маємо жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора

Україна відзначає сьогодні День збройних сил.

Зеленський: не маємо жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора
Фото: сайт Міноборони

Сьогодні, 6 грудня Україна відзначає День збройних сил.

Військових привітав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, зокрема, що сьогодні десятки тисяч українських воїнів продовжують виконувати складні завдання на Сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я.

“У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні. Від імені українського народу висловлюю вдячність за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, мужність та героїзм усьому особовому складу та ветеранам Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський у своєму зверненні додав, що День Збройних сил – це час сказати і про перспективу.

“Світ змінюється. Іншим скоро буде й те, як людство воює. Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних сил, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти.

Хоча не тільки в нас, а всюди у світі люди ще не звикли до думки, що поле бою вже в наступному десятилітті кардинально відрізнятиметься від того, яке ми бачили раніше.

Штучний інтелект, роботизація, безпілотники, нові форми та методи агресивного впливу на країни та інформаційної боротьби – все це робить загрози в майбутньому ще більш серйозними та потребує від нас ще більш активної модернізації”, – сказав президент.

“Українці – мирний народ. Ми справді хочемо чесного припинення війни на Донбасі, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій і людей. Але не маємо ілюзії, що після цього можна буде розслабитись і не дбати про оборону. Не маємо також жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора”, – зауважив він.

У свою чергу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що українські військовослужбовці — щит та гордість нашої держави. “Честь та шана всім воїнам, що стоять на захисті України та кожного з нас. Дякуємо за мужність, силу та відвагу! З днем Збройних сил України!”, – додав він.

“Відроджена і озброєна енергією всенародної підтримки, – у 2014 році українська армія стала гарантом державної незалежності і суверенітету! Подвиг наших героїв, ратна служба військових і доблесна праця мільйонів українців вселяють надію на звільнення рідної землі від російської окупації. Дякую всім, чия професія зі зброєю у руках захищати мир, спокій, домівки українців”, – привітав військовослужбовців Міністр оборони Андрій Таран.

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