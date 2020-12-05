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На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров

Загальна кількість виборців становила 3864 особи, їх явка склала 62,94%.

На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
Фото: vse.media

Оприлюднено результати виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка від 4 грудня 2020 року.

Як повідомили у Центральній виборчій комісії з підготовки та проведення виборів ректора, голоси виборців розподілилися так: Володимир Бугров – 1839 голосів (47,59%), Сергій Вижва – 450 голосів (11,65%) і не підтримую жодного кандидата – 116 голосів (3%).

Загальна кількість виборців становила 3864 особи, явка виборців – 2432 особи (62,94 %).

Голосування проходило на шести дільницях із дотриманням всіх протиепідеміологічних норм, з 9:00 до 15:00.

"Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від кандидатів”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, як передбачено статутом вишу, у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який отримав понад 50% голосів виборців.

Нагадаємо, Володимир Бугров – проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії філософії. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

З 2008 року університет очолює доктор філософських наук, професор Леонід Губерський.

У 2015 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора. На перших в історії університету відкритих виборах переміг чинний ректор.

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