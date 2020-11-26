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У КНУ Шевченка пройшов перший тур виборів ректора

До другого туру вийшли Володимир Бугров і Сергій Вижва.

У КНУ Шевченка пройшов перший тур виборів ректора
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся перший тур виборів ректора. До другого туру за результатами голосування пройшли Володимир Бугров (42,75%) і Сергій Вижва (7%).

Про це повідомляють на сайті університету.

"Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування", - йдеться в повідомленні.

Явка виборців – 2745 осіб, що становить 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених до виборчих списків.

До другого туру вийшли Володимир Бугров – 1652 голоси (42,75%) і Сергій Вижва – 270 голосів (7%).

26 листопада 2020 року Організаційний комітет на своєму засіданні прийме рішення про дату проведення другого туру голосування.

Володимир Бугров — проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії філософії. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Сергій Вижва - професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геофізики КНУ ім. Шевченка, директор ННІ "Інститут геології". Автор понад 160 наукових і 11 навчально-методичних робіт.

З 2008 року університет очолює доктор філософських наук, професор Леонід Губерський.

Нагадаємо, у 2015 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора. На перших в історії університету відкритих виборах переміг чинний ректор.

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