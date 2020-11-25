Всі матеріали для будівництва Меморіалу Героїв Небесної сотні були закуплені, заявили в музеї Майдану

У Національному музеї Революції гідності спростували інформацію про нібито розкрадання коштів на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, оскільки всі необхідні матеріали були закуплені.

Про це заявила на пресконференції завідувач будівельного відділу музею Наталія Бойків, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Коли розповідають, що гроші були вкрадені, - це неправда: матеріали всі є", - сказала Бойків.

За її словами, згідно з експертним звітом "загальна кошторисна вартість – це 170 млн 877 тис. грн, з яких 154 млн - це кошти, які виділяються на саме будівництво для генпідрядника".У результаті проведених наприкінці 2018 року тендерних торгів, зокрема їхнього другого туру, переможцем стало ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня "Україна-реставрація".

Музей уклав з цією компанією договір на суму 148,8 млн грн, за які вона погодилася побудувати меморіал Героїв Небесної сотні. Згодом, згідно з рішенням Кабміну, генпідряднику було видано аванс у сумі 111 млн грн. Але будівництво не розпочалося.

Бойків заявила, що активісти і також Генпрокуратура не дозволили початок будівництва.

"Але у нас є ці місяці, коли генпідрядник, оскільки є технологія виробництва, закуповує всі матеріали. Більшість матеріалів - імпортного виробництва, і доставка, розмитнення зайняли близько двох-трьох місяців. Із цих 111 млн грн було закуплено: білий граніт (32 млн 325 тис. грн), освітлювальні прилади (8 млн 646 тис. грн) і дерева - липи, яким 20-24 роки, кабельно-провідникову продукцію (5,6 млн грн)", - сказала Бойків.

Вона зазначила, що на сьогодні залишок коштів на казначейському рахунку становить 9,8 млн грн, а на поточному - 12,7 млн.

Своєю чергою голова Українського інституту нацпам'яті Антон Дробович заявив, що Музей Революції гідності і Меморіал Небесної сотні - це два будівельні об'єкти, тому "є Музей Революції гідності як юрособа, яка мала побудувати музей, і є Меморіал, який має бути побудований на алеї Небесної сотні".

Нагадаємо, позавчора до Національного музею Революції Гідності, де минулого тижня пройшли обшуки, прийшли з новою перевіркою.

19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудований. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року.

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті.

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом.