У Одеському медуніверситеті з порушеннями провели вибори ректора, переміг звільнений МОЗом Запорожан

Ексректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан знову проголошений переможцем виборів очільника навчального закладу.

При цьому виборчий процес відбувався з порушеннями - перед голосуванням офіційний сайт вишу та інші медіа університету рекламували тільки Запорожана, а студенти перед тим, як кинути бюлетень в урну, фотографували їх або показували викладачам. Окрім того, в приміщення, де проходило голосування, не пустили журналістів, пише "Думская".

Професор Запорожан, згідно з оприлюдненими результатами, отримав підтримку 812 осіб. Керівниця муніципального департаменту охорони здоров'я Олена Якименко отримала 113 голосів, в.о. ректора, призначений МОЗ у 2018 році Констянтин Аймедов, - 68 голосів.

Проти всіх проголосували 32 виборці, 11 бюлетенів визнали недійсними.

Журналісти також повідомляють, що на бюлетенях іноземних студентів були помічені сторонні позначки. Втім, голова виборчкому Олена Аппельханс стверджує, що серйозних порушень під час голосування не було.

Валерій Запорожан очолював ОНМед з 1994 по 2018 рік, був звільнений МОЗ за те, що не допустив міністерську перевірку. Перевірка мала з'ясувати загальну ситуацію в університеті та роботу Запорожана, адже міністерство отримало велику кількість скарг на нього.

Виконувати обов'язки ректора став завідувач кафедри психології Констянтин Аймедов, але певний час його не допускали на робоче місце.

Перевірка МОЗ, яка все таки змогла потрапити у виш, виявила кілька грубих порушень. По-перше, велика частина обладнання, яке університет закупив для кафедри акушерства та гінекології, на якій працював Запорожан, не задіювалася у навчальному процесі, а використовувалась для надання платних медичних послуг у Гінекологічному відділенні Багатопрофільного медичного центру. Вартість обладнання становила 220 мільйонів гривень.

По-друге, перевірка виявила, що університет використав 816,7 тисяч гривень не за цільовим призначенням — ОНМедУ зі спеціального фонду видав заробітні плати працівникам, які не надавали послуг на таку суму.

По-третє, новий науковий парк «Біометричний інноваційно-технологічний кластер «Бітек» знаходився на території ОНМедУ без відповідного договору оренди. Попри значні вливання державних коштів, наразі проєкт існував тільки на папері.

Незадовго до публікації результатів перевірки Окружний адмінстративний суд міста Києва зупинив дію наказу МОЗ про призначення Костянтина Аймедова в.о.ректора. Вже 31 серпня Валерій Запорожан повернувся в університет і зібрав вчену раду, яка обрала іншого керівника — голову профкому і соратника Запорожана Юрія Сухіна. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Одеська народна медична республіка: що відбувається в ОНМедУ".