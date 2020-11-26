МВС відкрило архіви кримінальних справ про геноцид українського народу

Розсекречені матеріали надійдуть до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й у відкритому доступі.

Міністерство внутрішніх справ України підписало меморандум з Музеєм голодомору: МВС передасть до фондів Музею історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Сьогодні ми підписуємо важливий документ - Меморандум про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ та Національним Музеєм Голодомору. В рамках співпраці МВС передасть до фондів Музею історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах. Зараз ми передаємо перші дві справи з Херсонської області. А після того, як буде добудований архів Музею, ми передамо всі оригінали документів", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, розсекречені матеріали надійдуть до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й у відкритому доступі.

"За даними істориків, навесні 1933 року щохвилинно в Україні помирало 17 людей. Тисяча людей щогодини, 25 тисяч українців щодня. В моєму рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. За спробу вижити і врятувати дітей, українців карали з усією строгістю режиму. Голодомор – це злочин, злочин, що немає терміну давності. Ми засуджуємо катів українського народу та пам’ятаємо про мільйони загублених душ", - додав Аваков.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що меморіальний центр "Бабин Яр" оцифрував 140 тис. засекречених архівів часів окупації Києва нацистами. Архіви будуть оприлюднені в рамках проєкту "Імена".Серед документів, зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років, а також документи органів окупаційної влади: Київської міської управи, районних у місті Києві управ, районних та сільських управ на території Київщини, Київського та Білоцерківського гебітскомісаріатів тощо.

У 2015 Рада наказала розсекретити архіви КДБ. Депутати гарантували українцям право на доступ до архівної інформації репресивних органів.