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Минулої доби бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Минулої доби бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі
Фото: glavcom.ua

Минулої доби, 25 листопада, незаконні збройні формування РФ тричі порушили "режим тиші" на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного", - йдеться в повідомленні.

Також  з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим тиші. Унаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

Від кулі ворожого снайпера в передмісті Авдіївки загинув старший солдат 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців 31-річний В'ячеслав Мінкін з Фастова.

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