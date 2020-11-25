Фото: Макс Требухов

У Києві в сквері імені І. Котляревського провели льодовий перформанс до міжнародного Дня уснунення насильства проти жінок.

Захід "Знищимо насильство" ініціював Київський міський Центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству за підтримки Київської міськоїдержавної адміністрації. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

У межах перфомансу розбили льодову скульптуру-кулак як символ насилля.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Головна ідея акції – донести до людей те, що подолати насильство можнатільки спільними зусиллями", - повідомили організатори.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Учасниками заходу стали заступниця голови КМДА Марина Хонда, представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян, керівниця проекту ООН Жінки Нургуль Асилбєкова та фронтмен гурту "Скай" Олег Собчук.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що станом на минулий рік кожна п'ята жінка в Україні стикалися з насиллям у родині. 90% постраждалих від домашнього насилля є саме жінками.