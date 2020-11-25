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У четвер в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ із мокрим снігом

У п’ятницю погода суттєво не зміниться.

У четвер в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ із мокрим снігом

У найближчі дві доби в Україні істотних опадів не очікуються, температурний фон майже не зміниться і залишиться досить високим, як для кінця листопада.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Інтерфакс-Україна.

У четвер в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ із мокрим снігом.

У західних, Житомирській, Вінницькій і Черкаській областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, в західних, Вінницькій, місцями східних та Одеській областях буде 1-6° морозу, в Карпатах – до 8° морозу. Вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни та Прикарпатті – до 10°, у східній частині – 0-4° тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 26 листопада найвища температура вдень була 13,8° у 2009 році, найнижча вночі -21,9° – у 1890 році.

У п'ятницю в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах – 5-10° морозу. Вдень 1-6° тепла, в південній частині та на Прикарпатті – 7-12°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5°.

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