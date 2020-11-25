Лівий берег Києва забудовують через незаконне рішення міськради

Прибережну смугу на Лівому березі Києва забудовують на підставі незаконного рішення міської ради, пишуть Наші гроші з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень.

"Рішення Київради від 08.10.2009 № 365/2434 "Про затвердження проекту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва" не вступило в силу. Між тим, спираючись на цей документ, були видані вихідні дані на будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра", - йдеться у публікації.

Зазначається, що 8.10.2009 Київрада затвердила проект прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва у Дніпровському районі згідно з додатком. Втім, цей додаток не наведено, що є протиправним. Крім того, саме рішення Київради не було опубліковане у встановлений законом строк (30 днів). Натомість, чиновники терміново опублікували його в газеті "Хрещатик" лише 20 травня 2016 року - після того, як громадські активісти подали позов про скасування цього рішення.

У вересні 2016 року Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправними дії Київради щодо публікації вказаного рішення 2009 року. Це рішення набуло законної сили.

Водночас, у тому ж 2016 році суд визнав незаконним і нечинним та скасував саме рішення Київради від 8 жовтня 2009 року №365/2434, яким було затверджено прибережні захисні смуги Дніпровського району. Однак, у подальшому Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

У липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов про скасування вказаного рішення, а також визнання розміру прибережних захисних смуг в Дніпровському районі міста Києва, передбаченого нормами закону (ст. 60 Земельного кодексу України і ст. 88 Водного кодексу України). 3 листопада апеляційний суд залишив рішення ОАСКу без змін.

Зазначається, що третіми особами до цієї судової справи приєдналися Міністерство енергетики і захисту довкілля України, Релігійне Управління Екзархії Української Греко-Католицької Церкви, а також ТОВ "Терра Капітал", ТОВ "Нова Слобідка" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Як відомо, ТОВ "Терра Капітал" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою "Сонячна Рів’єра".

У свою чергу ТОВ "Нова Слобідка" володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс. Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки ухваленому в 2009 році рішенню.