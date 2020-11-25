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Лівий берег Києва забудовують через незаконне рішення міськради

Рішення Київради від 08.10.2009 досі не набуло чинності.

Лівий берег Києва забудовують через незаконне рішення міськради

Прибережну смугу на Лівому березі Києва забудовують на підставі незаконного рішення міської ради, пишуть Наші гроші з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень.

"Рішення Київради від 08.10.2009 № 365/2434 "Про затвердження проекту прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва" не вступило в силу. Між тим, спираючись на цей документ, були видані вихідні дані на будівництво скандальних житлових комплексів у прибережній захисній смузі Дніпра", - йдеться у публікації.

Зазначається, що 8.10.2009 Київрада затвердила проект прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва у Дніпровському районі згідно з додатком. Втім, цей додаток не наведено, що є протиправним. Крім того, саме рішення Київради не було опубліковане у встановлений законом строк (30 днів). Натомість, чиновники терміново опублікували його в газеті "Хрещатик" лише 20 травня 2016 року - після того, як громадські активісти подали позов про скасування цього рішення.

У вересні 2016 року Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправними дії Київради щодо публікації вказаного рішення 2009 року. Це рішення набуло законної сили.

Водночас, у тому ж 2016 році суд визнав незаконним і нечинним та скасував саме рішення Київради від 8 жовтня 2009 року №365/2434, яким було затверджено прибережні захисні смуги Дніпровського району. Однак, у подальшому Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

У липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов про скасування вказаного рішення, а також визнання розміру прибережних захисних смуг в Дніпровському районі міста Києва, передбаченого нормами закону (ст. 60 Земельного кодексу України і ст. 88 Водного кодексу України). 3 листопада апеляційний суд залишив рішення ОАСКу без змін.

Зазначається, що третіми особами до цієї судової справи приєдналися Міністерство енергетики і захисту довкілля України, Релігійне Управління Екзархії Української Греко-Католицької Церкви, а також ТОВ "Терра Капітал", ТОВ "Нова Слобідка" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Як відомо, ТОВ "Терра Капітал" і ТОВ "Укрбуд Девелопмент" зводять по вул. Микільсько-Слобідській, 1 скандальний житловий комплекс багатоповерхівок під назвою "Сонячна Рів’єра".

У свою чергу ТОВ "Нова Слобідка" володіє ділянкою на вул. Микільсько-Слобідській, 7, де теж запланований житловий комплекс. Також поруч будується житловий комплекс по вул. Євгена Маланюка (Сагайдака), 101.

Ці житлові комплекси входять в 100-метрову захисну смугу Дніпра. Вихідні дані на цю забудову були видані завдяки ухваленому в 2009 році рішенню.

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