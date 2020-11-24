Стало відоме ім’я військового, вбитого снайпером поблизу Авдіївки

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син.

Сьогодні від кулі ворожого снайпера в передмісті Авдіївки загинув старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Фастівської міської ради.

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син.

За інформацією міськради, Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.

Нагадаємо, що 24 листопада було зафіксовано два порушення мирних домовленостей.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

"Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів", - йдеться у повідомленні.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, додають у командуванні ООС.

Раніше 72-га ОМБР імені Чорних Запорожців повідомила, що ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. На момент повідомлення той перебував у важкому стані.