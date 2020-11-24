Держказначейство з 20 листопада почало фінансувати тільки захищені видатки, - ЕП
Держказначейство з 20 листопада почало фінансувати тільки захищені видатки, - ЕП
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Гендиректор КБ "Південне" помер від коронавірусу
Гендиректор КБ "Південне" помер від коронавірусу
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСуспільствоВійна

Стало відоме ім’я військового, вбитого снайпером поблизу Авдіївки

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син.

Стало відоме ім’я військового, вбитого снайпером поблизу Авдіївки
Санитарна машина Богдан 2251
Фото: Военное обозрение

Сьогодні від кулі ворожого снайпера в передмісті Авдіївки загинув старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Про це  у Facebook повідомила пресслужба Фастівської міської ради.

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син.

За інформацією міськради, Мінкін у 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.

Нагадаємо, що 24 листопада було зафіксовано два порушення мирних домовленостей.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

"Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів", - йдеться у повідомленні.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, додають у командуванні ООС.

Раніше 72-га ОМБР імені Чорних Запорожців повідомила, що ворожий снайпер у передмісті Авдіївки поранив військовослужбовця Операції об’єднаних сил. На момент повідомлення той перебував у важкому стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також