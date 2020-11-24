На засіданні ТКГ Росія підтримала "план дій ОРДЛО" по Донбасу

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, на засіданні політичної підгрупи "новини отримали ознаку сенсаційності".

Зазначається, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком. Під час обговорення представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що Росія підтримує план дій, запропонований представниками ОРДОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

"Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів:

виведення іноземних військ , незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів , які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

19 листопада Українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

На 25 листопада заплановане засідання ТКГ на рівні керівників делегацій.

Українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.