В окупованому Шахтарську дворічна дитина позбулася ока через вибух боєприпаса

Загалом осколкові поранення отримали троє дітей і чоловік, який "показував феєрверк".

В окупованому бойовиками Шахтарську Донецької області троє дітей і їхній вітчим отримали поранення різного ступеня тяжкості через необережне поводження з боєприпасом. Про це заявили в окупаційному "міністерстві", пишуть Новости Донбасса.

Зазначається, що тридцятирічний чоловік виявив корпус гранатометного пострілу і вирішив принести його додому. Увечері він дістав його з портфеля, вийшов у двір будинку і покликав трьох дітей.

"Чоловік вкрутив боєприпас у землю і підпалив. Замість очікуваного «феєрверку» стався вибух, унаслідок якого вітчим і діти отримали осколкові поранення. У результаті травми дворічна дитина позбулася одного ока", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ у 2020 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 85 отримали поранення.