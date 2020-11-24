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Понад 64% українців вважають збройний конфлікт на Донбасі російсько-українським, - опитування

Центр Разумкова оприлюднив дані нового опитування.

Понад 64% українців вважають збройний конфлікт на Донбасі російсько-українським, - опитування
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

64,6% громадян вважають, що збройний конфлікт на Донбасі є не внутрішнім, а російсько-українським, за допомогою якого РФ хоче отримати контроль над всією територією України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 16-22 жовтня соціологічною службою Центру Разумкова.

На заході країни частка тих, хто дотримується подібної думки, становить 60% серед тих опитаних, у кого є родичі в окупованих Донецькій і Луганській областях. Серед тих, у кого немає родичів в ОРДЛО, так вважають 65,6% респондентів.

Внутрішнім українським конфліктом війну на Донбасі вважають 24,6% опитаних із тих, у кого є родичі в ОРДЛО, і 14,4% - у кого нема родичів на окупованій території Донбасу. Не змогли відповісти на це питання 10,8% і 14,3% громадян відповідно.

Водночас 68% опитаних, хто вважає події на Донбасі російсько-українським конфліктом, впевнені, що за допомогою військової агресії РФ хоче отримати контроль над усією Україною. Серед тих, хто називає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом, 43,9% також вважають, що Росія хоче контролювати всю територію України.

Думки про те, що Росія прагне отримати контроль тільки над територією Донбасу, дотримуються 13,6% всіх опитаних. Так само думають 21,1% респондентів, хто вважає події на Донбасі російсько-українським конфліктом. Відповісти на питання про цілі Росії у збройному конфлікті 4,7% серед усіх опитаних, а не відповідали - 35,4% респондентів.

Дослідження було проведене 16-22 жовтня 2020 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Соціологи опитали 2021 респондента у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

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