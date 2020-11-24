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СБУ блокувала механізм зливу даних з податкової та митниці

До схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи.

СБУ блокувала механізм зливу даних з податкової та митниці
Фото: пресслужба СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та "телеграм"-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що до схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

Зараз вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України почала розслідування через бота з персональними даними в месенджері Telegram. Голова Мінцифри заперечує, що бот пов'язаний з додатком "Дія". Раніше керівник громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц повідомив у фейсбуці, що створений Мінцифри головний ідентифікатор, який об'єднує всі реєстри, поєднав дані держреєстрів, бази "Нової пошти", паролі з "ВКонтакте" і Linkedin.

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